Operazione “Safe Zone 2”, 8 indagati per spaccio di droga a Catania
Su disposizione della Procura Distrettuale di Catania, la Polizia di Stato di Catania sta dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta dell’ufficio requirente, nei confronti di otto persone. A carico degli indagati sono stati raccolti gravi elementi indiziari in relazione al reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’attività rientra nell’operazione denominata “Safe Zone 2” ed è condotta da agenti della Squadra Mobile etnea, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo. Alle operazioni partecipano anche unità cinofile e personale del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale, impegnati nel supporto alle perquisizioni.
I controlli sono in corso nei luoghi riconducibili ai soggetti destinatari del provvedimento, individuati dagli investigatori come presunti fornitori della piazza di spaccio attiva nel quartiere San Berillo del capoluogo etneo. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’area sarebbe stata rifornita dagli indagati a beneficio di una rete di spaccio gestita da numerosi cittadini stranieri.
La nuova operazione rappresenta la prosecuzione dell’attività investigativa avviata nelle scorse settimane, che aveva portato, nel mese precedente, all’arresto di diversi soggetti nell’ambito della precedente operazione denominata “Safe Zone”. Le verifiche attualmente in corso mirano a consolidare il quadro indiziario e a ricostruire i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente destinata alla distribuzione sul territorio.
