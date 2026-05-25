Sparatoria nella notte a Palermo, ferita alla testa una giovane 22enne

Una giovane di 22 anni è rimasta ferita in modo lieve durante una sparatoria avvenuta nella notte nel centro di Palermo, al termine di una violenta rissa scoppiata in una delle aree maggiormente frequentate della movida cittadina.

L’episodio si è verificato poco dopo le 3 tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, nel corso del confronto tra più persone sarebbero stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco e uno di questi avrebbe raggiunto di striscio la testa della ragazza.

La 22enne è stata soccorsa e trasferita all’ospedale Villa Sofia, dove è stata trattenuta in osservazione. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non risulta in pericolo di vita.

Subito dopo l’accaduto l’area è stata raggiunta da numerose pattuglie delle forze dell’ordine. La zona interessata dagli spari e dalla rissa è stata delimitata per consentire gli accertamenti.

I rilievi sono affidati ai carabinieri della compagnia Piazza Verdi insieme ai militari del Nucleo Investigativo del comando provinciale. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando ogni elemento utile alla ricostruzione dei fatti.

Tra le attività avviate anche l’acquisizione delle registrazioni delle telecamere presenti nell’area, che potrebbero fornire indicazioni utili per chiarire la sequenza degli eventi e identificare eventuali responsabili.

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