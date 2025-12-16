Dicembre Musicale 2025, il Coro Lirico Siciliano in tournée natalizia

Prenderà avvio il 23 dicembre a Raccuja, nel cuore dei Nebrodi, il cartellone “Dicembre Musicale 2025” del Coro Lirico Siciliano, articolato in sei concerti programmati in diverse località dell’Isola durante le festività natalizie. L’apertura è prevista alle 20.30 nella Chiesa Madre del borgo, con “Battiato Spirituale”, omaggio alla produzione artistica e culturale di Franco Battiato, con la partecipazione di Mario Venuti e Rita Botto, affiancati dall’ensemble vocale e orchestrale residente.

Il progetto dedicato al cantautore etneo sarà riproposto il 30 dicembre a Catania, nel complesso francescano di Santa Maria di Gesù, confermando un percorso musicale che intreccia repertorio popolare, dimensione spirituale e riferimenti alla riflessione filosofica di Manlio Sgalambro.

Il 25 dicembre, al Teatro comunale di Adrano, alle 20.30, il Coro Lirico Siciliano proporrà “L’anno che verrà”, omaggio a Lucio Dalla in una versione cameristica con la partecipazione di Pierdavide Carone. La direzione artistica è affidata a Francesco Costa, alla guida dell’ensemble orchestrale residente.

Due gli appuntamenti previsti a Messina. Il 26 dicembre, nella Chiesa di San Paolo a Camaro, andrà in scena “Stranizza d’amuri”, cantico dedicato alla Sicilia con la voce di Rita Botto e musiche, tra gli altri, di Mulè, Frontini, Balistreri e Battiato. Il 29 dicembre, nella Chiesa di Sant’Elena, alle 20.30, “La voce del silenzio” vedrà la partecipazione di Lorenzo Licitra in un itinerario tra canzone italiana e internazionale.

Il calendario include inoltre il Gran Galà di Natale, il 27 dicembre a Gela, nella Chiesa di Santa Maria Assunta, con le voci soliste di Lorenzo Papasodero e Liu Yongxin. Tutti gli eventi sono a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

