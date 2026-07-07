Incidente allo svincolo di Messina Centro, 61enne ricoverato

Un uomo di 61 anni è stato ricoverato in condizioni gravi al Policlinico di Messina dopo l’incidente stradale verificatosi nella mattinata di ieri nei pressi dello svincolo di Messina Centro. Le circostanze dell’accaduto sono al vaglio della Polizia Stradale, impegnata nella ricostruzione della dinamica.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone e uno scooter. Ad avere le conseguenze più serie è stato il conducente del mezzo a due ruote, soccorso dal personale del 118 e trasferito d’urgenza al Policlinico, dove è stato successivamente ricoverato. Le sue condizioni sono state giudicate serie dai sanitari.

Un secondo episodio si è verificato nella serata di domenica nella zona di Mortelle, all’altezza del punto vendita Lidl del Tirreno. Una coppia di coniugi sessantenni è stata investita mentre stava attraversando la strada da un veicolo il cui conducente si è allontanato senza fermarsi a prestare assistenza.

I due feriti sono stati soccorsi e accompagnati all’ospedale Papardo, dove hanno ricevuto le cure necessarie. Secondo le prime informazioni, hanno riportato escoriazioni e un forte stato di shock, senza conseguenze particolarmente gravi.

Sull’episodio sono in corso le indagini della Polizia Municipale, che sta svolgendo gli accertamenti necessari per identificare il responsabile dell’investimento e chiarire l’esatta sequenza dei fatti. Parallelamente, proseguono anche le verifiche della Polizia Stradale sull’incidente avvenuto allo svincolo di Messina Centro, con l’obiettivo di accertare eventuali responsabilità.

👁 Articolo letto 175 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.