Carburanti, il Governo valuta nuovi interventi contro i rincari

L’aumento delle tensioni internazionali nell’area dello Stretto di Hormuz torna a riflettersi sui mercati energetici, con un nuovo incremento dei prezzi dei carburanti dopo la flessione registrata a giugno in seguito al temporaneo accordo di pace. L’esecutivo ha confermato di essere pronto a valutare eventuali interventi per contenere il costo alla pompa, prendendo in considerazione anche il ricorso al sistema delle accise mobili. Parallelamente, il disegno di legge sulla Concorrenza, atteso in Consiglio dei ministri, include una revisione della rete nazionale dei distributori con l’obiettivo di ridurre gli impianti di minori dimensioni e quelli ritenuti obsoleti.

Secondo i dati più recenti, sulla rete ordinaria nazionale il prezzo medio self service ha raggiunto 1,949 euro al litro per la benzina, rispetto a 1,942 euro del giorno precedente, mentre il gasolio è salito a 2,124 euro al litro da 2,107 euro. Sulla rete autostradale, i prezzi medi self hanno toccato 2,040 euro per la benzina e 2,196 euro per il gasolio.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato: «Il prezzo dei carburanti in Italia ovviamente è cresciuto, in linea con i mercati internazionali, ma meno di quanto sia cresciuto negli altri Paesi europei a cui dobbiamo confrontarci». Ha inoltre aggiunto: «Il governo è intervenuto in maniera tempestiva, e anche efficace, e se sarà necessario un ulteriore intervento, lo faremo. Mi auguro in maniera altrettanto efficace, e quindi mirata».

Dopo i precedenti tagli delle accise, progressivamente ridotti da 20 a 10 e poi a 5 centesimi al litro, l’attenzione dell’esecutivo si concentra ora sulle accise mobili, introdotte nel 2008 e successivamente riformate nel 2023. Il meccanismo prevede una riduzione delle accise finanziata dall’incremento del gettito Iva derivante dall’aumento del prezzo del greggio. Secondo il sito economico lavoce.info, il beneficio potrebbe tradursi in un risparmio compreso tra 7 e 10 centesimi al litro. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha precisato: «C’è il meccanismo delle accise mobili, quando entrerà in funzione lo valuteremo», aggiungendo: «Ma al momento non le ho».

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