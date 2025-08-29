Cambio regime CAS Autostrade Siciliane, più ore per 105 lavoratori ATE

Le segreterie generali e territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno accolto positivamente la decisione assunta dal Consiglio Direttivo del Consorzio Autostrade Siciliane nella seduta del 22 agosto 2025 (delibera n. 20/CD), che stabilisce il passaggio di 105 lavoratori ATE da un regime di part-time al 25% a un part-time al 50%, pari a 88 ore mensili distribuite su base annuale.

Il provvedimento, che annulla la precedente delibera n. 7/CD del 14 febbraio 2025, sarà applicato in tre momenti distinti. Nel mese di ottobre 2025 verranno interessati 33 lavoratori, a seguito del pensionamento di 11 unità a tempo pieno. Un ulteriore passaggio coinvolgerà 48 unità nell’ottobre 2026, in sostituzione di 16 uscite programmate, mentre le restanti 24 saranno incluse nell’ottobre 2027.

“È un risultato importante che premia la determinazione dei lavoratori e il lavoro delle organizzazioni sindacali – dichiarano i segretari generali Alessandro Grasso (Filt Cgil), Dionisio Giordano (Fit Cisl) e Katia Di Cristina (Uiltrasporti Sicilia), insieme ai rappresentanti territoriali Carmelo Garufi (Filt Cgil Messina), Letterio D’Amico (Fit Cisl Messina) e Antonino Di Mento (Uiltrasporti Messina) – Ora è necessario aprire una nuova fase che preveda una stagione concorsuale trasparente, lo scorrimento della graduatoria ATE già approvata e un percorso di riqualificazione del personale attraverso una concreta contrattazione di secondo livello”.

Le sigle sindacali hanno inoltre richiesto un incontro urgente all’assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità, con l’obiettivo di avviare un confronto sulle prospettive occupazionali e sugli interventi necessari a garantire un servizio autostradale efficiente e sicuro.

Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno confermato l’impegno a monitorare l’attuazione degli accordi, rivendicando stabilità e dignità lavorativa per tutti i dipendenti coinvolti.

