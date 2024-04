Incontro tra Agenas e Asp Messina per ottimizzare i servizi pubblici

L’incontro tra i dirigenti dell’Agenas e l’Asp Messina riguardante i Fondi Pnrr ha evidenziato un impegno per la realizzazione delle centrali operative territoriali (COT) nel territorio provinciale. Il commissario straordinario dell’Asp, Giuseppe Cuccì, ha delineato i passi avanti nel progetto, pianificando visite ispettive per monitorare il progresso dei lavori. Durante la riunione, si è sottolineata l’importanza di rispettare le scadenze ministeriali per l’attivazione delle centrali e la massima collaborazione tra gruppi di lavoro locali e il team Agenas.

Il focus è sull’efficienza e sull’ottimizzazione delle risorse per migliorare i servizi pubblici a livello locale. Il commissario ha espresso fiducia nel rispettare il cronoprogramma nonostante le sfide legate ai costi delle materie prime. Si prevede di utilizzare fondi alternativi in caso di necessità, garantendo la realizzazione degli interventi previsti.

