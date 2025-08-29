Nebrosport al via con 16 piloti al 4° Slalom Città di Ucria

La Nebrosport si prepara a un nuovo appuntamento agonistico con una nutrita rappresentanza di piloti al via del 4° Slalom Città di Ucria, in programma sabato 30 e domenica 31 agosto. Saranno infatti sedici i portacolori della scuderia pronti a cimentarsi sul tracciato nebroideo.

Tra le vetture storiche sarà impegnato Valentino Di Blasi, al volante della Opel Corsa GSI 1600 classe HST2. Dopo il successo di Raccuja, chiuso con primo posto di classe, primo di gruppo e terzo assoluto, il pilota punta a confermare le proprie prestazioni.

In RS 1400 Plus torna in pista Francesco Di Stefano con la Peugeot 106, reduce dal primo posto ottenuto a Novara. In N1600, la scuderia schiera Cristian Pagana, Mattia Tirintino e Gianfranco Starvagi, tutti su Peugeot 106. Tirintino arriva dal primo posto di classe e di gruppo a Raccuja, mentre Starvagi aveva chiuso quarto.

In A1400 saranno al via Samuel Manera, su Peugeot 205, e Antonello Giammillaro, su Peugeot 106, entrambi reduci da piazzamenti positivi nelle recenti competizioni. Tra le Speciali, Benito Costa correrà con l’Autobianchi 112 S2, vittoriosa a Novara, e Francesco Pirri sarà impegnato con la Fiat 127 in S3.

Nel gruppo S7 figurano Biagio Meli su Fiat Uno Turbo, primo di classe a Raccuja, e Andrea Adamo su Renault 5 Turbo, terzo nello stesso appuntamento. Maurizio Agostino guiderà la Fiat Uno Turbo in E1 oltre 2000, mentre Salvatore Basile sarà in gara con la Peugeot 205 Rally in E1-1400.

Debutto assoluto per Giuseppe Stramandino con la Fiat 126 in P1. Nella categoria Kart Cross rientra Luca Radici su Semog Bravo Sport, reduce dall’ennesimo successo a Novara. Chiude la lista Leo Santi su Radical SR4 E2SC 1400, vincitore di classe e quinto assoluto nell’ultima prova. – Foto Mario Gallà.

👁 Articolo letto 295 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.