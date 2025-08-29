Chiusura svincolo A20 Barcellona, Calderone scrive a Schifani

Il Presidente della Commissione Bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall’Insularità, Onorevole Tommaso Calderone, ha inviato una comunicazione al Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e all’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, in merito alla chiusura dello svincolo autostradale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il provvedimento, disposto dal Consorzio Autostradale Siciliano nell’ambito degli interventi di manutenzione della A20 tra Villafranca e Patti, prevede il ripristino della pavimentazione degli svincoli di Rometta, Milazzo, Barcellona e Patti. Secondo quanto reso noto dal CAS, dalle ore 5 del 1° settembre fino alle ore 24 del 3 settembre sarà interdetto l’accesso in uscita dallo svincolo di Barcellona in entrambe le direzioni. Successivamente, dalle ore 5 del 3 settembre fino alle ore 24 del 5 settembre, la chiusura riguarderà anche l’entrata dello stesso svincolo.

Calderone ha evidenziato che il provvedimento è stato notificato con un preavviso molto ridotto e con modalità di comunicazione considerate insufficienti in un contesto territoriale già caratterizzato da difficoltà viarie. “Un’informazione così limitata appare non solo inadeguata ma anche poco rispettosa delle esigenze di mobilità e delle attività economiche del territorio”, ha dichiarato.

Nella nota, il parlamentare sollecita l’intervento immediato della Regione affinché vengano richieste al Consorzio spiegazioni puntuali sulle motivazioni tecniche che hanno reso indispensabile la chiusura totale dello svincolo. L’obiettivo, ha sottolineato Calderone, è quello di garantire maggiore trasparenza e valutare possibili alternative che riducano l’impatto sulla circolazione.

