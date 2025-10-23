Messina, visite gratuite per la Vitiligine Week al Policlinico

Sono ancora aperte le prenotazioni per le consulenze dermatologiche gratuite previste sabato 8 novembre al Policlinico “G. Martino” di Messina, in occasione della “Vitiligine Week”, iniziativa nazionale promossa dalla Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse (SIDeMaST), con il patrocinio dell’associazione APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza).

Per accedere alle visite è necessario prenotare al Numero Verde 800226466, attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, esclusi i festivi.

L’iniziativa si svolgerà dal 3 all’8 novembre in diverse strutture sanitarie italiane e offrirà ai cittadini la possibilità di confrontarsi con medici specialisti, ottenere informazioni aggiornate sulla patologia e approfondire le nuove opzioni terapeutiche. Da quest’anno l’iniziativa è aperta anche agli adolescenti tra i 12 e i 17 anni, accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.

In Sicilia si stima che circa 26.400 persone convivano con la vitiligine, di cui il 18% ha meno di 20 anni. “Nei nostri ambulatori – ha dichiarato il professor Fabrizio Guarneri, direttore della Dermatologia del Policlinico – seguiamo regolarmente pazienti affetti da questa patologia. Le giornate dedicate alla sensibilizzazione rappresentano un’occasione per conoscere la malattia e imparare a gestirla, considerandone anche le implicazioni psicologiche”.

Il presidente della SIDeMaST, Giovanni Pellacani, ha precisato che “la vitiligine è una malattia cronica autoimmune e non una semplice condizione estetica. È importante che i pazienti si rivolgano a uno specialista per comprendere la propria condizione e conoscere le nuove possibilità terapeutiche”.

