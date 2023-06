Un incidente autonomo si è verificato sulla A20, nella galleria Spadalara in direzione Palermo.

Incidente autonomo questa sera sull’autostrada A20, in direzione Palermo nella galleria Spadalara. Un uomo ha perso il controllo della sua auto, per cause ancora in corso di accertamento, e l’auto si è capottata. Il conducente è stato trasportato in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi.

