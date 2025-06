Basile: “Nessuna incompatibilità del Dott. Giuseppe Campagna”

La questione relativa alla presunta incompatibilità del Direttore Generale della Città Metropolitana di Messina, dott. Giuseppe Campagna, è stata oggetto di un’interrogazione presentata dal Consigliere Pietrafitta e successivamente respinta con una risposta ufficiale del Sindaco, dott. Federico Basile. Nel documento il Sindaco sottolinea come l’interrogazione presenti diverse imprecisioni formali e sostanziali.

In particolare, si evidenzia che il Consigliere ha rivolto il suo atto ispettivo al “Sindaco del Consiglio Metropolitano”, dimenticando che la figura del Sindaco si riferisce esclusivamente alla Città Metropolitana e non al Consiglio, che rappresenta un organo distinto dell’ente sovracomunale.

La risposta evidenzia inoltre un errore nell’individuazione dell’ente coinvolto, con l’indicazione errata di una “Azienda Servizi Metropolitani di Messina”, inesistente, invece di riferirsi correttamente all’ASM del Comune di Taormina. Il Sindaco Basile precisa che, contrariamente a quanto asserito, non vi è alcuna normativa che imponga una incompatibilità per l’incarico ricoperto dal dott. Campagna. La figura del direttore generale risulta legittima e priva di conflitti, come dettagliatamente illustrato nel documento di risposta.

Nel testo si invita il Consigliere a una maggiore attenzione nell’approfondire la normativa vigente e a verificare con le semplici modalità indicate la compatibilità del ruolo ricoperto. Si chiarisce infine che la presunta incompatibilità deriva non da un vizio dell’incarico, bensì da una mancata conoscenza della normativa nazionale e della reale struttura degli enti e società facenti parte della Città Metropolitana.

