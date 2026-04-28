Messina, primo conferimento del Premio Cultura “Nino Ferraù”

Il provveditore agli studi di Messina, Leon Zingales, e la rettrice dell’Università degli Studi di Messina, Giovanna Spatari, sono stati insigniti del Premio Cultura “Nino Ferraù”, riconoscimento assegnato per la prima volta.

La consegna del premio ha segnato l’avvio di un’iniziativa destinata a valorizzare il ruolo della cultura come elemento centrale nella crescita della società. I due destinatari risultano i primi a ricevere l’onorificenza, che porta il nome di Nino Ferraù.

Nel corso della cerimonia, Zingales ha dichiarato: “Con profonda emozione e autentico orgoglio ho ricevuto, insieme alla Magnifica Rettrice dell’Università di Messina, il Premio Cultura ‘Nino Ferraù’, con il privilegio di essere i primi insigniti di questo nuovo e significativo riconoscimento”. Il provveditore ha inoltre sottolineato il valore simbolico dell’iniziativa, evidenziando come il riconoscimento richiami alla responsabilità e al ruolo della cultura quale fattore di sviluppo civile e coesione sociale.

Ha quindi rimarcato il lavoro svolto quotidianamente dalle istituzioni scolastiche e formative, definendolo un impegno costante orientato a trasformare conoscenza, memoria e valori in strumenti di crescita collettiva. Zingales ha infine espresso un ringraziamento agli organizzatori, evidenziando il significato del premio come elemento capace non solo di celebrare, ma anche di orientare e stimolare nuove prospettive culturali, in continuità con l’identità del territorio.

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