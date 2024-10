Avvelenamento in Tunisia: muore l’ex Carabiniere Giuseppe Maio

Un misterioso episodio di avvelenamento ha sconvolto la comunità italiana di Hammamet, in Tunisia, tra il 21 e il 22 settembre. Quattro cittadini italiani hanno perso la vita durante una cena, mentre altre sette persone sono state ricoverate in ospedale, alcune in condizioni critiche. Tra le vittime figura Giuseppe Maio, ex Carabiniere originario di Messina, deceduto durante il trasporto d’urgenza in ambulanza. L’uomo aveva servito presso l’Aise, l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna, mentre un altro dei coinvolti, ex membro dell’Aisi, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna, è attualmente in coma farmacologico nell’ospedale di Nabeul.

Le prime indagini condotte dalle autorità tunisine hanno identificato nel consumo di un liquore artigianale, prodotto da uno dei commensali, la causa dell’avvelenamento. Tuttavia, il passato professionale di alcune delle vittime ha sollevato perplessità e dubbi sulla natura dell’incidente. Alcuni dei partecipanti alla cena, tutti iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, avevano infatti lavorato come agenti segreti. Questo dettaglio ha portato alla luce interrogativi sulla reale accidentalità dell’avvelenamento.

Nonostante ciò, le autorità locali continuano a sostenere l’ipotesi di un avvelenamento accidentale. Le fonti ufficiali, riportate dall’agenzia Nova, escludono che le vittime fossero ancora operative in ambiti di intelligence, riducendo così le speculazioni su eventuali motivazioni diverse dall’incidente domestico. L’episodio, pur nella sua gravità, sembra al momento essere circoscritto a una tragica fatalità.

