Tragico incidente tra Pettineo e Castel di Lucio, 44enne perde la vita 

Un altro tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, causando la morte di Giuseppe Iudicello, 44 anni. L’uomo ha perso la vita in seguito alla collisione tra la sua moto Ducati e un trattore sulla strada provinciale che collega Castel di Lucio a Pettineo. Nonostante i tentativi di soccorso, per Iudicello, residente a Castel di Lucio e impiegato in una farmacia locale, non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è attualmente sotto indagine da parte delle autorità competenti, che stanno cercando di chiarire le cause del sinistro.

L’Avis di Castel di Lucio “Lutri Placido” ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia della vittima, ricordando Iudicello come un donatore di sangue “assiduo e generoso”. “Questa tragedia ha colpito profondamente la nostra comunità”, ha scritto il Consiglio direttivo dell’associazione in una nota di condoglianze.

Oltre al suo impegno nel volontariato, Giuseppe Iudicello era una figura di spicco all’interno del motoclub Ducati. Era considerato un grande appassionato delle due ruote e un pilota esperto, spesso presente in pista. Partecipava regolarmente a eventi come il Twins Red Cup e a vari campionati motociclistici, rappresentando con orgoglio i colori del club.

“Il suo ultimo viaggio è stato in occasione del WDW 2024”, hanno ricordato i soci del club, sottolineando come quell’evento avesse rappresentato un momento di condivisione della passione che li univa. Iudicello era uno dei membri più longevi e stimati del motoclub. “Non riusciamo a crederci. Addio Peppe… ci mancherai veramente”, hanno aggiunto in un messaggio di addio.

Le autorità continuano a lavorare per fare luce sulla dinamica dell’incidente che ha strappato prematuramente alla vita Giuseppe Iudicello, lasciando un vuoto nella comunità di Castel di Lucio. I Carabinieri della stazione di Pettineo sono intervenuti per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dello scontro.

