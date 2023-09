Sequestrata ambulanza a Patti senza revisione e autorizzazione sanitaria

Nell’ambito di un servizio di controllo stradale nei pressi dell’Ospedale di Patti, la Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto ha sequestrato un’ambulanza privata a causa della mancanza di documentazione e autorizzazione sanitaria. Questa operazione è stata condotta in risposta a segnalazioni riguardanti mezzi destinati ai servizi pubblici che circolano spesso senza documentazione adeguata.

Durante il controllo dell’ambulanza, è emerso che il veicolo, utilizzato per il trasporto di pazienti, non era in regola con la documentazione richiesta. In particolare, è stato scoperto che l’ambulanza era di proprietà di una società privata e non era stata sottoposta alla prescritta visita di revisione.

Successivi accertamenti presso il Comune di Patti e l’Azienda Sanitaria Locale (ASP) hanno rivelato che la società proprietaria del veicolo non aveva i requisiti legali per effettuare trasporti sanitari e che l’ambulanza non era certificata né autorizzata per questo tipo di servizio.

A seguito di queste violazioni al codice della strada e alla mancanza di autorizzazione sanitaria, l’amministratore della società è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti per aver esercitato illegalmente l’attività di trasporto di pazienti. Inoltre, è stato disposto il sequestro preventivo dell’ambulanza su decisione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti.

