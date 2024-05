Agli, cipolle e droga, arrestato venditore ambulante a Mistretta

Nel corso di un’operazione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Mistretta è stato arrestato un venditore ambulante palermitano di 41 anni, già noto alle autorità per reati specifici, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato mentre si trovava alla guida della sua station wagon nel centro abitato di Mistretta da una pattuglia di militari dell’Aliquota Radiomobile locale. Durante il controllo, il comportamento insofferente dell’individuo ha sollecitato ulteriori verifiche da parte dei Carabinieri, che hanno proceduto con una perquisizione sulla persona e sul veicolo. All’interno del bagagliaio dell’auto, nascosti tra un considerevole carico di cipolle e agli, i militari hanno rinvenuto 10 panetti di hashish, accuratamente confezionati sottovuoto, per un peso totale di oltre un chilogrammo.

Dopo la formalizzazione dell’arresto, l’uomo è stato condotto in caserma. La droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio. Completate le procedure di rito, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

