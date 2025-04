Autorizzata esternalizzazione pronto soccorso ospedale Cutroni Zodda

Il Dipartimento della Salute della Regione Siciliana ha approvato l’esternalizzazione temporanea del pronto soccorso dell’ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto. L’iniziativa è stata accolta positivamente dall’onorevole Giuseppe Laccoto, presidente della Commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana, che ha sottolineato il valore della decisione nel contesto delle attuali criticità sanitarie del territorio.

«Accolgo con grande soddisfazione la decisione dell’Assessorato Regionale della Salute di autorizzare la temporanea esternalizzazione del pronto soccorso dell’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto», ha dichiarato Laccoto.

Ha poi evidenziato come questo intervento rappresenti un passo iniziale significativo verso un processo più ampio di riorganizzazione del presidio sanitario, reso possibile anche grazie alla collaborazione istituzionale emersa durante i lavori della VI Commissione all’ARS.

Secondo quanto affermato dal deputato regionale, la misura mira a colmare una necessità impellente del comprensorio, nell’attesa di una ristrutturazione complessiva e permanente del servizio sanitario. «È una soluzione concreta che risponde a un’esigenza urgente del territorio, in attesa di una riorganizzazione più strutturata e definitiva», ha proseguito Laccoto.

Il parlamentare ha infine ribadito l’impegno delle istituzioni per restituire piena funzionalità al presidio ospedaliero barcellonese. «Continueremo a lavorare affinché il “Cutroni Zodda” torni a essere un presidio ospedaliero pienamente operativo per garantire un servizio sanitario efficiente e duraturo per tutti i cittadini del comprensorio», ha concluso.

