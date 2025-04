Istituto Comprensivo Anna Rita Sidoti e la “Festa dell’Albero”

L’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti”, diretto dalla dirigente scolastica Maria Ricciardello, ha promosso una visita didattica nel Parco dei Nebrodi, organizzata nell’ambito della “Festa dell’Albero”, iniziativa sostenuta dal Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana. L’attività, curata dalla docente Marzia Rita Mancuso, ha coinvolto gli studenti in un percorso educativo finalizzato alla valorizzazione del patrimonio ambientale locale.

Nel corso dell’uscita, gli alunni hanno esplorato la Banca del Germoplasma Vegetale situata in contrada Pirato, nel Comune di Ucria. Questa struttura, unica in Sicilia, si occupa della conservazione della biodiversità vegetale dell’area. Il direttore, dott. Ignazio Di Gangi, ha illustrato ai ragazzi le principali specie presenti, guidandoli tra alberi e semi autoctoni. «È importante conoscere e tutelare queste risorse per comprendere il valore del nostro territorio», ha affermato.

La visita è proseguita nel “Giardino dei Semplici”, intitolato al botanico Bernardino da Ucria (1739-1796), figura storica di riferimento per la flora dei Nebrodi. Gli studenti hanno poi percorso un tratto della Fiumara di Sinagra, dove hanno preso parte a laboratori tematici condotti dai volontari dell’associazione “Bedda Sinagra”.

Successivamente, si sono recati nel centro storico di Sinagra, visitando il Palazzo Salleo, la Torre del Castello medievale e il “Museo dell’Abito da Sposa e del Ricamo”.

Enza Mola, presidente del museo, ha illustrato la collezione e la sua valenza storica. La giornata si è conclusa presso lo stabilimento “Tartufi & Tartufi”, dove Daniela e Nino hanno accolto i visitatori con una degustazione del tartufo siciliano, prodotto tipico del territorio.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁