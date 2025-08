Positiva ad alcool e stupefacenti, 22enne aggredisce sanitari

Nella notte, la Guardia Medica di Francavilla di Sicilia è stata teatro di un episodio di violenza che ha coinvolto una cittadina straniera di 22 anni, residente in provincia di Catania. La donna, giunta al presidio per un malore, è salita sull’ambulanza e, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha iniziato a dare in escandescenze. Ha aggredito fisicamente il personale sanitario e danneggiato arredi e attrezzature del locale. Un operatore, strattonato e colpito con pugni, ha riportato lesioni lievi.

I sanitari hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Taormina. Una volta tranquillizzata, la 22enne è stata trasferita al pronto soccorso di Taormina, dove è stata sottoposta a esami tossicologici. «Gli esami tossicologici hanno accertato la positività all’alcool e alle droghe», è stato riferito, indicandoli come possibile causa della perdita del controllo.

Terminati gli accertamenti, i militari hanno proceduto all’arresto per lesioni personali a operatori sanitari nell’esercizio delle funzioni e per danneggiamento in ambito sanitario. La donna è stata poi comparsa davanti al giudice del Tribunale di Messina, che ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza. I Carabinieri hanno precisato che l’intervento è stato eseguito «in base alle normative che proteggono l’incolumità del personale sanitario e il regolare svolgimento del servizio pubblico».

👁 Articolo letto 280 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.