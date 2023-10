32a Sagra del Pistacchio a Bronte: tradizione e gusto

La città di Bronte ha dato il via alla 32a edizione della Sagra del Pistacchio con una cerimonia inaugurale che ha visto il sindaco, Pino Firrarello, tagliare il nastro. L’evento celebra il prelibato pistacchio dop della zona e promuove la sua provenienza certificata, con stand che offrono solo pistacchio di Bronte.

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di garantire ai visitatori la certezza sulla provenienza del pistacchio, affermando: “Chi compra alla Sagra abbia la certezza di sapere la provenienza del pistacchio. Se si vuole comprare pistacchio verde di Bronte dop bisogna quindi recarsi in piazza Spedalieri.”

Oltre alla delizia culinaria, la Sagra del Pistacchio di Bronte è diventata un simbolo di valorizzazione del territorio e ospitalità. Il sindaco Firrarello ha dichiarato che gli ospiti potranno godere di un palinsesto di eventi culturali e ludici adatti a tutte le età.

Le prenotazioni in ristoranti e Bed and Breakfast sono già numerose, testimoniando l’entusiasmo dei visitatori per l’evento.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato numerose autorità, tra cui il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno, il commissario del Parco dei Nebrodi, Giovanni Cavallaro, e Enza Meli, segretario provinciale della Uil. Gli assessori Cettina Foti di Randazzo e Melo Melardi del Comune di Maletto erano presenti insieme ai comandanti dei Carabinieri e della Guardia forestale di Bronte della Polstrada di Randazzo, oltre ai comandanti della Compagnia Carabinieri di Randazzo e della Guardia di Finanza di Paternò. La Capitaneria di Porto di Catania era anch’essa presente.

L’evento è stato arricchito da spettacoli, tra cui le applaudite sfilate del Complesso bandistico “San Biagio – Città di Bronte”, degli sbandieratori, delle majorette e dei Musici “Casa Normanna” di Motta S’Anastasia. Inoltre, la serata ha visto l’esibizione dei “Rhytmus21” in piazza Rosario e lo spettacolo musicale “The voice of brass” in piazza Cimbali.

L’apertura degli stand oggi alle ore 10 darà inizio a una giornata ricca di folclore, con carretti siciliani durante la mattina e i Pupi siciliani in carne ed ossa alle ore 17. La serata culminerà con lo spettacolo musicale “Sicily folk orchestra” in piazza Cimbali alle 21:30.

