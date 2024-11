Ricerche in corso per l’81enne di Spadafora scomparso il 3 novembre

Proseguono le ricerche di Giuseppe Castelli, 81 anni, residente a Spadafora, frazione San Martino, scomparso dal 3 novembre scorso. L’anziano si sarebbe allontanato volontariamente dalla propria abitazione quella sera, lasciando poche tracce che possano aiutare le autorità a individuare la sua posizione. La Prefettura di Messina ha immediatamente attivato il Piano Provinciale per la Ricerca delle Persone Scomparse, coinvolgendo un vasto apparato di soccorsi e forze dell’ordine.

Le ricerche, guidate dai Carabinieri con il supporto della Polizia, dei Vigili del Fuoco e degli enti di protezione civile, si stanno svolgendo nella zona di San Martino e nei dintorni. La cooperazione tra le forze in campo mira a garantire un monitoraggio attento del territorio, nell’auspicio di ritrovare il signor Castelli in tempi rapidi e in buone condizioni. La foto dell’uomo è stata diffusa pubblicamente per incentivare la collaborazione della popolazione, nella speranza che eventuali testimoni possano fornire indicazioni utili.

L’uomo, alto circa 1,75 e di corporatura media, presenta capelli brizzolati e occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava abiti di colore verde militare, pantaloni e camicia, con scarponi in pelle. La descrizione e la fotografia dell’anziano sono state diffuse attraverso diversi canali, inclusi social media e reti locali, per aumentare la probabilità di avvistamenti e segnalazioni da parte dei cittadini.

Gli enti impegnati nel piano di ricerca hanno rafforzato la presenza nella zona, ispezionando accuratamente aree particolarmente difficili da raggiungere. Parallelamente, l’appello rivolto dalla Prefettura mira a coinvolgere quanti più abitanti e passanti possibile per ottenere informazioni che possano condurre al ritrovamento dell’uomo.

