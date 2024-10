Concorso a Messina per 100 Vigili Urbani: scelte le commissioni

È stato designato il gruppo esaminatore per il concorso indetto dal Comune, volto all’assunzione di 100 agenti di polizia municipale a tempo pieno e indeterminato. I membri effettivi e supplenti della commissione d’esame sono stati selezionati tramite sorteggio, segnando l’inizio di una nuova fase di selezione dedicata ai vigili urbani. Le prove avranno inizio il 14 ottobre e si concluderanno il 18 ottobre.

La fase selettiva prevede una prova scritta di tipo test, composta da 30 quesiti a risposta multipla, della durata complessiva di 30 minuti. I contenuti del test si concentreranno sulle materie indicate nel bando di concorso, e i punteggi verranno assegnati come segue: un punto per ogni risposta corretta, zero punti per le risposte omesse, e una penalizzazione di 0,10 punti per ogni risposta errata.

I candidati dovranno sostenere la prova tramite la piattaforma della Società Ales S.r.l., l’ente incaricato della gestione del concorso, attenendosi rigorosamente alle istruzioni fornite negli allegati del bando, pena l’esclusione. Per essere ammessi alla prova, ogni candidato sarà tenuto a registrarsi e accedere tramite smartphone o tablet alla piattaforma Zoom, dove avverranno le operazioni di identificazione e di validazione dell’ambiente in cui si svolgerà la prova. Coloro che non parteciperanno alla conferenza Zoom nel giorno e nell’orario indicato saranno considerati assenti e rinunciatari.

Il concorso segue un recente atto amministrativo del sindaco Basile, che ha conferito all’assessore Roberto Cicala la delega alla polizia municipale, aggiungendo così un ulteriore tassello all’organizzazione delle nuove assunzioni in corso.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo