Sequestrati a Catania 37 chili di cocaina, arrestato 45enne

La Polizia di Stato ha portato a termine un’operazione antidroga a Catania, che ha condotto all’arresto di un uomo di 45 anni e al sequestro di 37 chili di cocaina. L’indagine è stata condotta dalla Squadra Mobile, che ha notato movimenti sospetti nei pressi di un condominio della città.

Gli agenti della sezione Falchi hanno monitorato per giorni l’edificio, rilevando un continuo via vai di persone. Insospettiti dall’attività anomala, i poliziotti hanno predisposto un servizio di osservazione per individuare eventuali soggetti coinvolti in attività illecite. Durante i controlli, il 45enne è stato visto uscire dalla sua abitazione, situata al quinto piano del palazzo, e recarsi al piano superiore, dove è entrato in un appartamento per poi uscirne dopo pochi minuti.

A quel punto, gli agenti sono intervenuti e hanno sottoposto l’uomo a una perquisizione personale, trovando un panetto di cocaina del peso di un chilo. Il ritrovamento ha portato ad approfondire i controlli all’interno dell’abitazione da cui l’individuo era appena uscito. La perquisizione ha consentito di scoprire, all’interno di un baule del ripostiglio, due borsoni e uno scatolone contenenti numerosi panetti di cocaina, per un peso complessivo di 37 chili. Parte della droga era confezionata con lo stesso metodo del panetto trovato addosso all’uomo.

Al termine delle verifiche, il 45enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trasferito in carcere e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

