Arrestati due rumeni per furto e ricettazione a Militello Rosmarino

Nella notte del 22 ottobre 2023, due individui di nazionalità rumena sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello con l’accusa di furto aggravato e ricettazione in concorso. L’azione che ha portato all’arresto dei sospettati è scaturita da una segnalazione da parte di un attento cittadino al numero di emergenza 112 NUE, che ha fornito dettagli riguardo a un furto avvenuto in una residenza a Militello Rosmarino.

I due ladri avevano effettuato il furto e, a bordo di un’auto, si erano dati alla fuga in direzione di Sant’Agata Militello. Le informazioni ricevute sono state prontamente trasmesse alla Centrale Operativa della Compagnia di Sant’Agata, che ha coordinato le ricerche. Le pattuglie in servizio sul territorio sono state mobilitate per individuare l’auto dei presunti criminali, che è stata intercettata al casello autostradale di Sant’Agata Militello mentre stava imboccando l’autostrada A 20 in direzione di Palermo.

Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri sono riusciti a bloccare l’auto in una piazzuola di sosta nei pressi di Caronia. Una perquisizione dell’abitacolo ha rivelato la presenza di vari attrezzi agricoli, tra cui due tagliaerba, una motosega e un compressore, che sono stati identificati come provenienti dal furto avvenuto a Militello Rosmarino. Questi strumenti sono stati restituiti al legittimo proprietario. Inoltre, durante la perquisizione dell’auto, sono stati scoperti attrezzi da scasso e oggetti di valore, come orologi e bigiotteria, di cui i due individui non sono stati in grado di giustificare la provenienza.

In seguito all’arresto, su ordine delle autorità giudiziarie, i due sospettati sono stati posti agli arresti domiciliari nelle loro residenze, in attesa dell’udienza di convalida. L’azione dei Carabinieri ha permesso di risolvere il caso del furto a Militello Rosmarino e di recuperare preziosi oggetti rubati.

