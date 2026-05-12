ATM Messina: “Disponibili al confronto dopo lo stop alle proteste”

L’Azienda Trasporti Messina ha inviato una comunicazione alle organizzazioni sindacali in merito allo stato di agitazione in corso e alla proclamazione di una seconda giornata di sciopero prevista per l’8 giugno 2026. Nella nota, la società fa riferimento anche alle contestazioni mosse dai rappresentanti sindacali, secondo cui l’azienda manterrebbe un atteggiamento di chiusura rispetto alle questioni sollevate.

ATM sostiene di avere già manifestato disponibilità al confronto, precisando tuttavia di non ritenere opportuno avviare trattative mentre risultano ancora attive procedure di agitazione e scioperi proclamati. L’azienda evidenzia come le organizzazioni sindacali chiedano l’apertura di un tavolo negoziale nonostante sia già stato effettuato uno sciopero e ne sia stato annunciato un secondo.

Nel documento, la società afferma che la richiesta di sospendere lo stato di agitazione rappresenta, dal proprio punto di vista, una condizione necessaria per ristabilire un dialogo. ATM respinge inoltre le accuse di voler interferire nelle relazioni industriali, ribadendo invece “la disponibilità all’ascolto, al confronto ed alla discussione”.

La società sottolinea di avere “massimo rispetto per tutte le OO.SS.”, precisando però che tale rispetto “comporta anche comunicarVi ciò che non si condivide”. Nella stessa comunicazione viene ribadita la volontà di evitare ulteriori interpretazioni o letture considerate non aderenti al contenuto espresso.

In conclusione, ATM dichiara la propria disponibilità a un incontro con le rappresentanze sindacali, subordinandolo però alla “totale fine dello stato di agitazione” e alla possibilità di “ripartire da zero nei rapporti tra società e Sindacati”.

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