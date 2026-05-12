Disastro colposo, audizione del sindaco di Niscemi in Procura a Gela

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, è stato ascoltato dalla procura di Gela nell’ambito dell’inchiesta aperta sulla frana che, nello scorso mese di gennaio, ha interessato il centro abitato del comune nisseno. Il procedimento, coordinato dagli uffici giudiziari gelesi, ipotizza i reati di disastro colposo e danneggiamento.

L’audizione del primo cittadino si è svolta davanti al gruppo di magistrati impegnati nelle indagini, il cosiddetto “pool frana”, coordinato dal procuratore capo Salvatore Vella. Conti si è presentato al palazzo di giustizia nella mattinata, intorno alle 10.30, lasciando gli uffici giudiziari soltanto in serata, dopo circa nove ore.

Secondo quanto emerso, il sindaco avrebbe consegnato agli inquirenti documentazione e atti amministrativi utili a chiarire gli aspetti oggetto dell’attività investigativa e a rispondere alle richieste formulate dai pubblici ministeri.

L’indagine è affidata a una squadra composta dagli agenti della squadra mobile di Caltanissetta, dal personale del commissariato di Niscemi e dagli investigatori dello Sco di Roma. A supporto delle verifiche sono stati nominati anche tre consulenti tecnici incaricati di approfondire gli elementi relativi al dissesto che ha colpito il territorio comunale.

Gli accertamenti proseguono per ricostruire le cause e le eventuali responsabilità legate al movimento franoso verificatosi nei mesi scorsi.

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