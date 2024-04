Droga e munizioni nascosti in un passeggino, un arresto a Messina

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno condotto un’operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, culminata con il sequestro di una quantità significativa di cocaina e munizioni. Durante un servizio di routine, è stato fermato un individuo di origine calabrese su un veicolo sospetto in una zona periferica di Messina.

Grazie all’impiego del cane antidroga Haidy, addestrato per individuare sostanze illecite, è stata scoperta una quantità considerevole di cocaina occultata all’interno di un passeggino per bambini nel bagagliaio del veicolo. Il corriere è stato arrestato in flagranza di reato per traffico di droga e detenzione illegale di munizioni, e successivamente rinchiuso nel carcere di Gazzi. Si stima che la droga sequestrata avrebbe potuto generare introiti illegali per oltre 200.000 euro.

