Due omicidi e spari a Palermo, l’intervento della Musolino

Nuovi episodi di violenza si sono registrati a Palermo nelle ultime ore, con due omicidi avvenuti a breve distanza di tempo e diversi colpi d’arma da fuoco esplosi nelle aree di Sferracavallo e dello Zen. Sulla vicenda è intervenuta la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, che ha chiesto una risposta immediata da parte delle istituzioni.

“In presenza di questa escalation criminale è indispensabile una reazione rapida dello Stato contro ogni forma di intimidazione”, ha dichiarato la parlamentare, facendo riferimento agli episodi armati che hanno interessato alcuni quartieri del capoluogo siciliano. Musolino ha sottolineato la necessità di un’azione incisiva da parte delle istituzioni per contrastare il fenomeno e garantire sostegno alle attività commerciali presenti nelle zone coinvolte.

Secondo la senatrice, gli interventi di contrasto devono essere accompagnati anche da una presa di posizione collettiva da parte della società civile. “Oggi più che mai è necessario che i cittadini manifestino apertamente il rifiuto della mafia e dei sistemi criminali di controllo del territorio”, ha affermato.

Nel suo intervento Musolino ha inoltre richiamato una frase attribuita al magistrato Giovanni Falcone: “Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa”. La dichiarazione arriva mentre proseguono le attività investigative sugli episodi avvenuti nelle ultime ore a Palermo.

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