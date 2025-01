NO al Ponte, torna la Befana di Legambiente a Messina

A sei anni dall’ultima edizione, è tornata a Messina la tradizionale Befana di Legambiente. L’evento si è svolto nella mattinata di oggi presso Piazza Casa Pia, dove l’associazione ha simbolicamente distribuito calze e carbone. Tra i destinatari, il sindaco Federico Basile, a cui è stato consegnato un pezzo di carbone accompagnato da un messaggio critico sul suo atteggiamento verso il progetto del ponte sullo Stretto.

Nella motivazione si legge: “Nella speranza che serva a farlo riflettere e, chissà, un giorno gridare insieme a noi ‘Lo Stretto di Messina non si tocca, lo difenderemo con la lotta’”. Assente il sindaco, che riceverà il carbone nei prossimi giorni a Palazzo Zanca. Il gesto è stato giustificato da una serie di critiche esposte in un dettagliato documento, che sottolinea le aspettative tradite. Secondo Legambiente, Basile avrebbe dovuto opporsi con maggiore fermezza al progetto, definito un intervento che “fa acqua da tutte le parti” e che rischia di compromettere le risorse idriche della città. Il sindaco viene accusato di aver assunto un atteggiamento ambiguo e remissivo, descritto come “un sì istituzionale” a un’iniziativa considerata dannosa.

Le calze con le caramelle, invece, sono state consegnate a diversi attivisti impegnati nella difesa del territorio: Gino Sturniolo, Anna Giordano, Giuseppe Vitarelli e Guido Signorino, rappresentanti rispettivamente dello Spazio No Ponte, del coordinamento No Ponte, del Comitato No Ponte e di Invece Del Ponte. Nella motivazione si legge che questi attivisti sono “novelle sentinelle dello Stretto contro l’ennesima rovinosa incursione nella sua millenaria storia”.

Infine, il documento critica il sindaco per il tentativo di conciliare posizioni inconciliabili: “Incredula per il tentativo del sindaco di salvare capre e cavoli”, la Befana di Legambiente sottolinea il paradosso tra il progetto della bandiera blu per Capo Peloro e la “bandiera bianca” sventolata verso i promotori del ponte.

