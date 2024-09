Semplice…MENTE Insieme: iniziative anti-truffa per anziani a Brolo

Dopo la pausa estiva, l’Associazione Semplice…MENTE Insieme ODV di Brolo ha ripreso le attività per gli over 65, iniziando con un’attenzione particolare alla sicurezza. Nei giorni 9 e 12 settembre, presso la sede dell’associazione, si sono tenuti due incontri organizzati dal Comando della Stazione dei Carabinieri di Brolo, in collaborazione con Semplice…MENTE Insieme ODV, nell’ambito del progetto #PossiamoAiutarvi. Questi eventi miravano a sensibilizzare gli anziani sul tema delle truffe, fornendo consigli utili per riconoscere ed evitare le frodi.

Durante gli incontri, il Comandante Mar. Magg. Marco Alberto ha illustrato come difendersi dalle truffe più comuni, spiegando che, sebbene le tecniche utilizzate dai malintenzionati possano variare, esse seguono schemi ricorrenti. “Conoscere questi schemi è il primo passo per difendersi”, ha dichiarato il Comandante. I truffatori spesso approfittano della vulnerabilità emotiva delle vittime, utilizzando metodi come la falsa emergenza di una perdita di gas, la richiesta di cauzioni inesistenti o la promessa di rimborsi inattesi.

Tra i consigli principali emersi dagli incontri vi sono l’invito a non fidarsi delle apparenze, prestare attenzione prima di aprire la porta agli sconosciuti, non basarsi solo sull’esibizione di un tesserino, limitare le confidenze telefoniche e su internet, e mantenere sempre alta la guardia. In caso di dubbio, è raccomandato chiamare il numero 112.

Il Comandante Marco Alberto ha anche distribuito delle brochure informative ai partecipanti, offrendo loro l’opportunità di fare domande e chiarire eventuali dubbi. Marisa Briguglio, Presidente dell’Associazione, ha espresso soddisfazione per queste prime giornate di sensibilizzazione e ha annunciato che seguiranno altri incontri su diverse tematiche, sempre rivolti agli over 65, con l’obiettivo di contrastare la solitudine e promuovere l’invecchiamento attivo.

La Dott.ssa Marilena Foti ha inoltre comunicato che presto riprenderanno i laboratori di stimolazione cognitiva. L’associazione offre varie attività per gli anziani, tra cui i laboratori pomeridiani di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30, il laboratorio “La stanza dei ricordi” ogni lunedì mattina dalle 10.30 alle 11.30, dedicato alla raccolta di testimonianze per un archivio storico, e il laboratorio teatrale del venerdì mattina, dalle 10.30 alle 11.30, per la commedia siciliana “SANA CURIOSITA’… no pi curtigghiu” scritta da Marisa Briguglio.

© Riproduzione riservata.

