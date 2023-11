Incidente stradale sul lungomare di Furci: due auto coinvolte

Un incidente stradale ha causato un violento impatto questa mattina nella zona sud del lungomare di Furci. Due veicoli, una Fiat Idea e una Bmw, sono coinvolti nell’incidente insieme a un veicolo parcheggiato. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma il traffico è rimasto rallentato a causa dell’incidente.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino, quando la Fiat Idea, guidata da un giovane in direzione Messina, stava cercando di immettersi sulla via Interdonato, che collega il lungomare alla Statale 114. Durante questa manovra, la Fiat Idea ha subito un testacoda. Nel frattempo, la Bmw procedeva in direzione Catania.

Gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul luogo dell’incidente per effettuare una prima ricostruzione dei fatti e gestire la situazione. Nonostante il violento impatto, fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma entrambi i veicoli hanno subito danni significativi.

