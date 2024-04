Successo e partecipazione: l’edizione 2024 dell’Evento Parkinson

La città di Palermo si è animata in un clima di solidarietà durante la recente “Run & Walk for Parkinson” organizzata dall’APiS, Associazione Parkinson in Sicilia. Oltre 120 partecipanti, inclusi sostenitori e persone affette da Parkinson, hanno preso parte all’evento non competitivo, dimostrando una determinazione che nulla può fermare.

Mirella Colombo, presidente dell’APiS, ha sottolineato l’armonia e il senso di partecipazione che hanno pervaso l’evento, evidenziando come la presenza numerosa di partecipanti, sia affetti da Parkinson che non, rifletta l’importanza del sostegno reciproco.

La presenza di numerose associazioni, come osservato da Marina Rizzo, coordinatrice scientifica dell’APiS, ha sottolineato l’importanza dell’unione nel fronteggiare sfide come il Parkinson, mentre l’entusiasmo dei partecipanti ha evidenziato la determinazione e la solidarietà che permeano la comunità.

Il vincitore dell’edizione 2024, Enzo Labita, ha testimoniato l’atmosfera coinvolgente dell’evento, condividendo la sua esperienza di calore e sostegno da parte dei presenti, indipendentemente dalle sue difficoltà personali.

Nella categoria femminile, Silvia Fiorito e Maria Grazia Favaloro si sono distinte, mentre la giovane Olivia Trevisani, all’età di soli 5 anni, ha lasciato il segno insieme ad Alessandro Gioia, rappresentante dei caregiver.

L’edizione, caratterizzata da un clima solare e gioioso, ha suscitato grande entusiasmo tra i partecipanti, che già guardano avanti alla prossima edizione con la promessa di coinvolgere una platea ancora più ampia. Un impegno che l’APiS intende onorare continuando il suo lavoro quotidiano a fianco di coloro che affrontano la sfida del Parkinson.

