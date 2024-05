Baby Gang di sei adolescenti aggredisce 20enne a Palermo

Un giovane di vent’anni è stato vittima di un brutale attacco da parte di un gruppo di sei adolescenti la scorsa notte a Palermo. L’aggressione è avvenuta in via Quintino Sella, una zona nota per la sua vivace vita notturna. Secondo quanto riportato dalle autorità, il giovane è stato avvicinato con una scusa, presumibilmente per chiedergli l’ora, prima di essere violentemente aggredito.

A seguito dell’aggressione, il ventenne è stato trasportato d’urgenza in ospedale a causa di un trauma al volto. Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti inizialmente sulla scena, seguiti poi dai Carabinieri e dagli agenti di Polizia, che stanno conducendo le indagini sull’accaduto. Le autorità locali stanno lavorando per identificare e arrestare i responsabili dell’aggressione.

