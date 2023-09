Galleria Calavà, veicolo in fiamme sulla A20, nessun ferito

Nella galleria Calavà della A20 Messina-Palermo si è verificato un incidente che ha destato preoccupazione questa mattina. Un’automobile è improvvisamente andata in fiamme mentre percorreva l’autostrada in direzione Palermo. Fortunatamente, il marito e la moglie a bordo del veicolo sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme divorassero l’auto.

Il dramma si è svolto sotto gli occhi delle autorità competenti, con la polizia stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello e una pattuglia della sezione di Messina giunte rapidamente sul luogo dell’incidente. Nonostante il denso fumo che si è diffuso all’interno della galleria, nessuna conseguenza è stata riportata dai veicoli che si trovavano nella zona al momento dell’incidente. Le autorità hanno prontamente garantito la sicurezza e il deflusso del traffico.

L’incendio dell’automobile ha rappresentato un momento di grande apprensione, ma grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e delle squadre di pronto intervento, la tragedia è stata evitata e nessuno ha riportato ferite.

