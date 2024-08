Partnership Liberty Lines-SAIS: biglietto unico per Eolie e Milazzo

Liberty Lines e SAIS Autolinee hanno avviato una nuova collaborazione per agevolare i viaggiatori che si spostano tra le isole Eolie e Milazzo. Da oggi, sarà possibile acquistare in un’unica soluzione i biglietti per le tratte urbane di SAIS Autolinee a Milazzo e per gli aliscafi di Liberty Lines. I titoli di viaggio potranno essere acquistati sia sul sito ufficiale libertylines.it sia presso tutte le biglietterie della compagnia di navigazione.

Nunzio Formica, Direttore Commerciale di Liberty Lines, ha sottolineato l’importanza di questo accordo, dichiarando: “Offrire la possibilità di acquistare i titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale direttamente attraverso il nostro sistema di vendita rappresenta un passo significativo verso l’intermodalità del trasporto. Questa iniziativa rende più semplice e conveniente per i nostri passeggeri il passaggio tra diversi mezzi di trasporto.”

Anche Vincenzo Asaro, Direttore di SAIS Autolinee, ha espresso il proprio entusiasmo per questa iniziativa, affermando: “L’integrazione della nostra piattaforma di vendita con la rete di Liberty Lines segna un importante avanzamento nella nostra strategia di migliorare l’accesso ai servizi di trasporto pubblico. L’interoperabilità dei sistemi di bigliettazione rappresenta una soluzione innovativa che, siamo certi, sarà apprezzata da tutti coloro che viaggiano tra Milazzo e le isole Eolie.”

Questa collaborazione si inserisce in una serie di iniziative già avviate da Liberty Lines con altre aziende di trasporto, tra cui ATM Messina e ATAM Reggio Calabria, tutte volte a migliorare l’integrazione e la comodità dei servizi offerti ai passeggeri. L’obiettivo condiviso delle compagnie è quello di ottimizzare gli spostamenti e l’efficienza del trasporto pubblico locale, proponendo soluzioni che rispondano alle necessità dei viaggiatori di oggi.

