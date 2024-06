Conclusa revisione piani emergenza gallerie Tindari e Capo Calavà

La Prefettura di Messina ha completato la revisione dei Piani di Emergenza Esterna delle gallerie ferroviarie “Tindari” e “Capo Calavà”. Questo processo, condotto in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e R.F.I., ha riguardato la sicurezza, gli adeguamenti normativi e le migliorie nella gestione delle emergenze per le gallerie costruite a fine Ottocento. Queste strutture fanno parte della vecchia linea ferroviaria a binario unico, ancora in uso insieme alla più recente linea a doppio binario.

Il lavoro ha introdotto nuove procedure per mitigare i rischi di incidenti, rendere più rapidi i soccorsi e mantenere gli interventi entro limiti temporali prestabiliti. Le misure includono l’impiego di personale R.F.I. sempre disponibile e l’uso di attrezzature ferroviarie dalle stazioni vicine.

Il Decreto Legge 30 dicembre 2023 n. 215, pubblicato sulla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, ha prorogato al 31 dicembre 2024 i termini previsti per alcuni articoli del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 ottobre 2005. Questa proroga, necessaria per attendere un nuovo decreto con linee guida sulla sicurezza ferroviaria, riguarda anche la prevenzione incendi.

Il nuovo decreto sarà adottato in concerto con il Ministro dell’Interno, sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali. Le linee guida definiranno le prescrizioni tecniche di prevenzione e protezione per infrastrutture e veicoli ferroviari, oltre ai tempi di adeguamento da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie.

Con questa revisione, la Prefettura di Messina ha completato i Piani di Emergenza Esterna per le gallerie delle tratte ferroviarie a binario singolo e doppio, consultabili sul sito della Prefettura nella sezione “Protezione Civile”. Alla revisione hanno partecipato le Forze dell’ordine, la Polizia Ferroviaria, la Città Metropolitana, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, il Servizio S.U.E.S. 118 e i Comuni interessati, esprimendo piena soddisfazione per l’importante risultato ottenuto. La fase successiva prevede la sperimentazione dei Piani con esercitazioni reali, la prima delle quali programmata per novembre 2024.

