Screening del tumore al polmone con l’intelligenza artificiale a Catania

Intelligenza artificiale nello screening polmonare:

l’Ospedale Cannizzaro di Catania tra i 18 centri coinvolti.

Un programma di screening del tumore al polmone utilizzando l’intelligenza artificiale è stato avviato in 18 centri in Italia. La tecnologia di una tomografia computerizzata spirale a basso dosaggio, supportata dall’IA, è uno strumento strategico per la diagnosi del cancro e la prevenzione di patologie cardiovascolari e respiratorie.

L’Ospedale Cannizzaro di Catania è uno dei 18 centri italiani coinvolti nel primo programma di screening del tumore al polmone. Finora, oltre 15.000 volontari provenienti da tutta Italia si sono registrati nel database nazionale, e più di 7.000 di loro sono risultati idonei. Di questi, 4.560 hanno già svolto la TAC, mentre gli altri lo faranno entro l’estate.

Questo è il bilancio dopo un anno dall’avvio del RISP (Rete Italiana Screening Polmonare), con l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano come capofila.

Il programma fa parte di uno studio multicentrico randomizzato finanziato dal Ministero della Salute, rivolto a uomini e donne tra i 55 e i 75 anni, che sono forti fumatori attuali o ex-fumatori da meno di 15 anni. L’obiettivo è dimostrare che è possibile ridurre la mortalità del tumore al polmone grazie a uno screening precoce con tomografia computerizzata a basso dosaggio, insieme a un percorso per smettere di fumare che include l’uso del farmaco citisina.

La citisina, disponibile in compresse preparate appositamente per lo studio, è un farmaco antifumo ben tollerato e privo di effetti collaterali, che non crea dipendenza come la nicotina.

Il Programma RISP prevede l’utilizzo della tomografia computerizzata spirale toracica a basso dosaggio, in linea con i risultati di studi condotti negli Stati Uniti, Europa e Italia, che hanno dimostrato l’efficacia della diagnosi precoce del carcinoma polmonare.

Per ulteriori informazioni e l’elenco dei centri coinvolti, è possibile visitare il sito www.programmarisp.it.

