Otorinolaringoiatria Milazzo, un’eccellenza sanitaria in Sicilia

L’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di Milazzo, guidata dal dottor Vincenzo Milone, rappresenta un punto di riferimento sanitario per la provincia di Messina. Garantendo un servizio di guardia attiva diurna e reperibilità notturna, il reparto assicura assistenza a tutta la fascia tirrenica e, nel periodo estivo, alla vasta popolazione turistica che visita la zona, comprese le isole Eolie.

Il team medico, composto dal primario Milone e dai dirigenti Carmelo Quattrocchi, Francesco La Malfa, Piera Bonavita, Massimo Munafò e Salvina Ruolo, coadiuvati da personale infermieristico altamente qualificato, ha permesso di raggiungere risultati significativi. Nel 2024, sono stati eseguiti oltre 500 interventi chirurgici di varia complessità e più di 5000 prestazioni ambulatoriali e di pronto soccorso. Nei primi giorni del 2025, si segnalano interventi oncologici complessi, come una laringectomia totale, un’emiglossectomia e una bucco-faringectomia, tutti conclusi con esito positivo.

L’unità si distingue per la capacità di prevenire il turismo sanitario, fornendo cure di qualità direttamente sul territorio. Tra i servizi offerti, visite otorinolaringoiatriche, esami audiologici, endoscopici e audio-vestibolari, insieme ad attività più avanzate. Particolare rilevanza è data all’ambulatorio per farmaci biologici, centro prescrittore unico in Sicilia per la terapia della poliposi rino-sinusale, e all’ambulatorio oncologico, che assicura un follow-up continuativo per i pazienti del distretto testa-collo.

La Direzione Strategica dell’Asp di Messina, rappresentata da Giuseppe Cuccì, Giancarlo Niutta e Giuseppe Ranieri Trimarchi, sottolinea l’importanza di mantenere elevati standard di assistenza e di potenziare continuamente le risorse umane e tecnologiche, per rispondere in modo adeguato alle esigenze della comunità e garantire un servizio sanitario d’eccellenza.

