Arrestato 43enne imprenditore catanese per pornografia minorile

Un imprenditore 43enne residente nel centro etneo è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia Postale di Catania. L’operazione è stata condotta dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica (C.O.S.C.) a seguito di una perquisizione delegata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, durante la quale è stato scoperto un ingente quantitativo di materiale pedopornografico.

Le indagini, avviate grazie ad attività investigative del C.O.S.C. di Catania, si sono concentrate sul monitoraggio della rete per individuare e contrastare la diffusione di pornografia minorile. Nel corso della perquisizione informatica, sono stati rinvenuti centinaia di immagini e video di contenuto pedopornografico, raffiguranti vittime in età infantile. Tutto il materiale informatico è stato sequestrato e sarà sottoposto ad ulteriori analisi approfondite per accertamenti investigativi.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari. La presunzione di innocenza rimane valida fino a eventuale condanna definitiva.

Le indagini proseguono per verificare ulteriori implicazioni e per analizzare nel dettaglio il materiale informatico sequestrato.

© Riproduzione riservata.

