Tragico incidente a Patti: muore l’architetto Giovanni Cipriano

L’architetto Giovanni Cipriano perde la vita in un violento incidente stradale a Patti. Dopo una collisione tra la sua moto e un’auto, Cipriano subisce gravi ferite e muore durante un intervento chirurgico. Le autorità indagano sulla dinamica dell’incidente.

Lutto nel comprensorio di Patti: l’architetto Giovanni Cipriano, molto noto in tutta la zona, è spirato all’ospedale Barone Romeo di Patti dove era stato ricoverato dopo il tremendo incidente avvenuto in contrada Canapè.

L’uomo era stato sottoposto ad intervento per amputare la gamba sinistra, irrimediabilmente danneggiata nello scontro avvenuto tra la sua Yamaha e una lancia Ypsilon che viaggiava in direzione opposta. Dalle prime informazioni pare che l’équipe non abbia fatto in tempo a portare a termine l’operazione, il cuore del professionista non ha retto e si è fermato.

Le sue condizioni erano apparse subito gravi, quando il 118 è intervenuto sul luogo dell’incidente, tanto che i medici di Patti non avevano escluso, al momento dell’arrivo in ospedale, di trasferirlo in un’altra struttura, una volta stabilizzato. Purtroppo per lui non c’è stato molto da fare.

Adesso sarà la procura di Patti, guidata dal magistrato Angelo Cavallo, a disporre gli accertamenti necessari a chiarire il caso. I carabinieri hanno invece raccolto le prime testimonianze sullo scontro auto-moto e, stando ai primi rilievi, pare che l’utilitaria avesse invaso la carreggiata opposta, centrando il due ruote all’uscita da una curva della strada che da via Case nuove russo conduce al centro di Patti. Se la ricostruzione troverà conferma, il conducente della Ypsilon rischia ora l’accusa di omicidio stradale.

