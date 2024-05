Provvidenziale intervento della Polizia Stradale salva agnellini in pericolo

La pronta azione della Polizia Stradale di Giardini Naxos ha impedito un potenziale incidente auto-animale sulla superstrada. Due agnellini, in pericolo mentre vagavano tra i veicoli, sono stati salvati grazie all’intervento tempestivo degli agenti. Le circostanze, compreso l’orario di punta e l’alta densità del traffico, accentuavano il pericolo.

Gli agenti hanno adottato la strategia della “safety car” per ridurre i rischi di incidenti, rallentando il traffico per assicurare la sicurezza degli animali. Dopo essere stati individuati e tranquillizzati, gli agnellini sono stati trasferiti in un furgone della società autostradale. Successivamente, sono stati identificati dall’Asp di Messina e restituiti al proprietario legittimo, il quale aveva precedentemente segnalato la loro scomparsa.

