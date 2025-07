Serie su Biagio Conte esclusa, Schifani: «Farò avere io i fondi»

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha annunciato di voler intervenire personalmente per garantire i finanziamenti alla serie televisiva dedicata a Fratel Biagio Conte, recentemente esclusa dalla graduatoria della Film Commission regionale. La selezione stilata dall’assessorato al Turismo, guidato da Elvira Amata – attualmente indagata per corruzione nell’ambito della stessa inchiesta che coinvolge il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno – non ha inserito il progetto fra i quindici beneficiari dei quattro milioni di euro stanziati.

In un breve comunicato, Schifani ha dichiarato: «Ho appena appreso dell’esclusione della serie tv su Fratel Biagio Conte dai finanziamenti della Film Commission regionale. Chiederò all’assessore al Turismo di fornirmi tutte le informazioni utili per comprendere le motivazioni di questa decisione». L’esponente di palazzo d’Orleans, descritto come molto irritato da collaboratori vicini, ha annunciato l’intenzione di presentare un emendamento alla manovra ter, in votazione nelle prossime settimane, per allocare i fondi necessari alla produzione.

La polemica nasce dalla valutazione assegnata alle istanze presentate da diverse case di produzione che hanno realizzato set in Sicilia. Secondo fonti interne, l’esclusione di un progetto su una figura nota per l’impegno sociale ha suscitato critiche trasversali, mettendo in luce tensioni fra il presidente della Regione e il suo assessore al Turismo.

La modifica proposta da Schifani dovrebbe garantire la copertura finanziaria alla serie, evitando ritardi nella fase di preproduzione e confermando l’attenzione della Regione verso iniziative culturali a carattere sociale.

