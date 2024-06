30 piccoli piloti all’11ª edizione del Kart Summer Camp

Sono terminate le iscrizioni per il “campo estivo” organizzato da ACI Sport, previsto a Sarno dall’8 al 10 luglio. Trenta bambini prenderanno parte a tre giornate di formazione con la Scuola Federale. Tra i partner dell’evento figurano OTK Kart Group, Sparco e MG Tires, una novità di quest’anno.

Il Kart Summer Camp, giunto all’11ª edizione, ha registrato il tutto esaurito. Manca poco all’inizio delle attività formative rivolte ai bambini dai 6 ai 12 anni, che si terranno presso il Circuito Internazionale Napoli. La Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto” ha concluso le iscrizioni e definito la lista dei partecipanti, offrendo loro un programma didattico intensivo, ma allo stesso tempo divertente, per avvicinarli al mondo del motorsport.

Per assicurare un’esperienza tecnica di alto livello, la Scuola Federale ha rinnovato le sue collaborazioni con le principali aziende del settore. OTK Kart Group sarà presente con due tipi di kart: uno per la categoria Baby e l’altro per le categorie Mini e Senior, tutti dotati di telaio Tony Kart e motori Vortex. Sparco, confermato anche quest’anno, fornirà i kit di abbigliamento personalizzati per ogni partecipante. La novità di questa edizione è rappresentata da MG Tires, che fornirà gli pneumatici per il camp.

I trenta giovani partecipanti e le loro famiglie arriveranno al circuito la sera di domenica, e da lunedì mattina inizieranno le attività con gli Istruttori Federali. Divisi in tre gruppi per età – Baby, Mini e Senior – i bambini parteciperanno a lezioni teoriche e pratiche di karting. Il programma culminerà con simulazioni di gara e la consegna degli attestati.

L’evento, che ha l’obiettivo di formare le nuove leve del karting, promette un’esperienza completa e coinvolgente, grazie anche alla collaborazione con aziende leader nel settore. L’entusiasmo per l’11ª edizione del Kart Summer Camp testimonia il successo continuativo di questa iniziativa.

