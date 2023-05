Saracen’s Street Food – Il festival del gusto a Gliaca di Pirano

Un trionfo di sapori e divertimento a Gliaca di Pirano.

Alcuni ospiti di rilievo e tante prelibatezze:

l’edizione 2023 di Saracen’s Street Food a Gliaca di Pirano.

Gusto, musica e spettacoli: tre giorni di puro divertimento.

Un festival del cibo di strada siciliano e molto altro ancora, che si svolgerà in tre giorni intensi di gusto, è stato organizzato dalla vivace associazione “Gliaca Allegra”. L’evento avrà luogo dal 7 al 9 luglio a Gliaca di Piraino.

Questa manifestazione si preannuncia come un’esperienza ricca di sapori autentici e vivaci atmosfere. L’associazione “Gliaca Allegra” ha preso in mano le redini dell’organizzazione, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e dell’Ars.

Sebbene il programma completo debba ancora essere definito, alcuni ospiti di rilievo sono già stati annunciati. Tra di essi spiccano i famosi comici Giovanni Cacioppo, che salirà sul palco con il suo ultimo spettacolo intitolato “Ho scagliato la prima pietra”, in programma per il sabato 8 luglio, e Valentina Persia, che presenterà il suo spettacolo comico “Ma che te ridi?” nel suo tour del 2023, previsto per domenica 9 luglio.

La musica avrà un ruolo di primo piano nell’evento, con le performance di “Match Music” e il “DJ SET – Reunion Top Dj’s della Costa Saracena” nella serata inaugurale. Sabato, invece, sarà il momento del concerto di Nadia Impalà & Marco Corrao con le loro coinvolgenti storie di blues.

Un’area dedicata all’esibizione di pattinaggio artistico, curata dall’associazione “Asd Skating Venere“, è ancora in fase di definizione nel programma.

Tuttavia, l’elemento principale di interesse rimane il cibo, con la presenza di numerosi stand e spettacoli culinari curati dal rinomato chef Tindaro Ricciardo (nella foto) del ristorante “Borgo Murauto”.

