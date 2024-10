Rally Valle del Belice, podio per Mistretta e Beninati

Il pilota partannese Bartolo Mistretta, accompagnato dal navigatore Gaspare Beninati, ha conquistato la vittoria nella prima edizione del “Rally Valle del Belice, trofeo della Legalità”, una delle gare incluse nel campionato siciliano di Rally. Il podio è stato completato da Totò Riolo con Nicola Catania, al secondo posto, e da Andrea Nastasi con Giuseppe Stassi, terzi classificati.

La competizione si è sviluppata su un percorso complessivo di circa 52 chilometri, suddivisi in nove prove speciali, nelle quali Mistretta e Beninati hanno fermato il cronometro a 34 minuti, 11 secondi e 2 decimi, distaccando Riolo di 5 secondi e 7 decimi e Nastasi di 28 secondi e 7 decimi. Organizzata dall’Automobile Club di Trapani, con la collaborazione dello Sporting Club Partanna, la gara si è svolta in un clima di grande competizione: nei primi quattro tratti cronometrati, infatti, la coppia Riolo-Catania era in testa, con Mistretta-Beninati poco distanti. Tuttavia, un successivo sorpasso di Mistretta e l’ulteriore risposta di Riolo hanno segnato l’evolversi della competizione, che si è risolta solo nelle ultime speciali, dove Mistretta ha ottenuto il vantaggio decisivo.

La superiorità dei primi tre equipaggi si è riflessa nei risultati delle prove speciali: Riolo e Catania hanno ottenuto quattro successi parziali, Mistretta e Beninati si sono aggiudicati tre prove, mentre Nastasi e Stassi hanno trionfato in due occasioni. Lungo i percorsi, che hanno toccato località come Partanna e il Cretto di Burri, il pubblico ha assistito numeroso, accompagnando l’evento sia alla partenza che all’arrivo, con le auto accolte da un vero e proprio corridoio umano di appassionati.

Al termine della gara, Bartolo Mistretta ha dichiarato: “È stata una grandissima emozione. Nell’ultimo giro mi sono concentrato al massimo per ottenere una vittoria che abbiamo cercato e raggiunto con grande impegno. Questo successo è il frutto degli sforzi di questi ultimi tre mesi, sia miei che dello Sporting Club Partanna”. Beninati, suo secondo pilota, ha aggiunto: “Correre sulle strade di casa è stato carico di emozione, ma anche di difficoltà. Totò Riolo ci ha tenuto testa fino alla fine, ma siamo riusciti a spuntarla. Siamo felicissimi del risultato”.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo