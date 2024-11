Messina Volley domina il “PalaBucalo” con una vittoria 3-0

Nella quinta giornata del Campionato di Serie C femminile, il Messina Volley ha trionfato in trasferta al “PalaBucalo” di Santa Teresa di Riva, imponendosi per 3-0 contro la Soluzioni d’Interni Santa Teresa. La formazione guidata da Francesco Trimarchi ha offerto una prova convincente, distinguendosi per ordine in difesa, coordinata dal libero Silvana Natoli, e incisività in attacco, orchestrato dalla capitana e palleggiatrice Michela Laganà.

Il primo set ha visto le ospiti partire con un 4-0 grazie ai punti delle sorelle Arena. Nonostante una reazione iniziale delle locali con Barbora Basile, il Messina Volley ha mantenuto il vantaggio con una serie di ace di Adriana Ignoto e i contributi decisivi di Laganà e Giulia Pecoraro, chiudendo il parziale sul 25-15.

Nel secondo set, il Messina Volley ha replicato la partenza decisa, costruendo un margine di sei punti. Le padrone di casa, spinte da Basile, sono tornate in gara, ma gli ace di Giulia Mondello e il muro di Arena S. hanno sigillato il set sul 25-17.

Il terzo set è stato più equilibrato, con continui ribaltamenti. Sul 20-20, Mondello ha riportato avanti il Messina Volley, chiudendo sul 25-23 grazie a un punto decisivo di Arena M.

«Questa vittoria ci dà tanta fiducia», ha dichiarato Trimarchi. Soddisfatta anche Arena S., che ha evidenziato la forza del gruppo e l’importanza del lavoro settimanale.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁