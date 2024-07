Di Mauro annuncia il finanziamento di 13 milioni per Kalat Ambiente

L’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro, ha annunciato che la prossima giunta regionale approverà un finanziamento di 13,5 milioni di euro per l’impianto di selezione della frazione secca dei rifiuti gestito da Kalat Ambiente a Grammichele. Questo impianto, situato nella provincia di Catania, nella zona del Calatino, era stato danneggiato tre anni fa a causa di un incendio.

Di Mauro ha dichiarato che i fondi, provenienti dal Programma Operativo Complementare (Poc), saranno utilizzati per ricostruire l’impianto e riportarlo alla piena operatività. “Nella prossima seduta della giunta, il governo regionale darà il via libera al finanziamento di 13,5 milioni di euro con fondi Poc per consentire la ricostruzione e il ritorno alla piena operatività dell’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti gestito da Kalat Ambiente, a Grammichele,” ha affermato.

Nei giorni scorsi, Di Mauro ha incontrato i sindaci del comprensorio e il Consiglio di amministrazione della società per presentare la soluzione sviluppata in collaborazione con il presidente della Regione, Renato Schifani. Questa iniziativa permetterà a Kalat Ambiente di avviare i lavori necessari per riprendere la produzione e migliorare il servizio offerto.

Inoltre, l’assessore ha sottolineato l’importanza di garantire la continuità occupazionale del personale attualmente in cassa integrazione. “Nel contempo, avendo a cuore anche il futuro del personale attualmente in cassa integrazione, stiamo lavorando per individuare una soluzione che garantisca loro la continuità occupazionale,” ha aggiunto Di Mauro.

Questa decisione rappresenta un passo significativo verso la risoluzione delle problematiche legate alla gestione dei rifiuti nella regione, contribuendo al miglioramento della qualità del servizio

