Tragedia sulla A20, addio a Giuseppe Serio, il camionista dello Zen

Nella tragedia avvenuta sulla A20 Messina-Palermo, Giuseppe Serio, 66 anni, residente a Palermo nel quartiere dello Zen, ha perso la vita. Serio, camionista di lungo corso, è stato ricordato dagli amici come una persona umile, cordiale e devota al lavoro, lascia la moglie e due figlie. L’incidente, avvenuto tra gli svincoli di Sant’Agata di Militello e Rocca di Capri Leone, ha coinvolto il suo camion, ribaltatosi nei pressi del viadotto Rosmarino.

«Una persona umile, cordiale, socievole, un incredibile lavoratore», ha commentato un amico di Serio. «Quando l’abbiamo saputo, nel quartiere, ci siamo tutti rimasti malissimo. Lui faceva spesso la tratta Palermo-Catania, trasportava di tutto e non faceva mai problemi. Non capiamo cosa possa essere successo. A tutta la famiglia condoglianze da parte mia e da tutta la gente dello Zen».

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di rianimare Serio è stato vano.

Il camion ribaltato ha causato la chiusura dell’autostrada A20 in direzione Palermo per diverse ore, mentre il traffico è stato deviato per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità.

Giuseppe Serio, camionista di lunga esperienza, lascia un vuoto nel quartiere dello Zen e nella comunità palermitana, dove era noto e rispettato per il suo impegno e la sua umanità.

