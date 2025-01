Biancavilla, dottoressa e vigilantes aggrediti da una 25enne

Una giovane donna di 25 anni è stata arrestata in flagranza di reato dai Carabinieri della stazione di Biancavilla per aver aggredito una dottoressa all’interno dell’ospedale locale. L’episodio si è verificato tra i reparti di Pediatria e del Pronto Soccorso. Durante l’aggressione, la donna ha colpito anche un infermiere e una guardia giurata intervenuti per proteggere il medico. Secondo le prime ricostruzioni, il gesto violento sarebbe collegato alle visite mediche effettuate dalla dottoressa sui due figli della 25enne. Il caso si inserisce in un contesto familiare già sotto l’attenzione del Tribunale per i minorenni di Catania.

La dottoressa coinvolta è un medico dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’ospedale di Biancavilla. Fonti ospedaliere riferiscono che all’aggressione avrebbero partecipato due donne. L’intervento tempestivo della guardia giurata ha evitato conseguenze più gravi.

In una nota ufficiale, i vertici dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Catania hanno espresso ferma condanna per l’accaduto: «L’aggressione subita dalla dottoressa e dagli operatori sanitari è un atto gravissimo. Esprimiamo solidarietà e vicinanza ai colleghi e saremo al loro fianco nelle sedi opportune per condannare questo atto vile e ingiustificabile». La nota sottolinea che nessun paziente o familiare fosse ricoverato in ospedale al momento dei fatti: «Non è tollerabile utilizzare la violenza per imporre una presunta ragione».

L’Asp di Catania ha inoltre ribadito la necessità di promuovere un cambiamento culturale, evidenziando che, nonostante il rafforzamento delle norme e le numerose campagne di sensibilizzazione, gli episodi di violenza contro il personale sanitario rimangono una problematica irrisolta. Il pronto intervento dei Carabinieri ha garantito il contenimento della situazione e l’arresto della responsabile.

